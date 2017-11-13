В Самаре завершилось первенство ПФО, в котором сборная РТ завоевала максимальное количество медалей, став безоговорочным лидером турнира.

В возрастной категории до 12 лет и моложе наши спортсменки показали себя в дисциплинах «соло», «группа», «комби», «дуэт», а также в обязательной программе (фигуры). Также наши девушки стали первыми в возрастной категории 13-15 лет, получив отличные оценки в дисциплинах «соло», «группа», «дуэт» и обязательной программе.

Все спортсменки – воспитанницы спортшколы «Дельфин» из Набережных Челнов. Их тренеры – Анастасия Попова, Екатерина Тамаева, Алина Рыбакова и Юлия Белоглазова.