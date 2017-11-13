В отношении нее прокуратура утвердила обвинительное заключение.

32-летняя жительница Чистополя обвиняется по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий», пишет «Татар-информ». Как считают следователи, 11 июля она совершила звонок на номер «112», по которому сообщила ложную информацию о намерении двух мужчин заминировать один из бизнес-центров города.

Спецслужбами была проведена эвакуация здания. Женщина признала свою вину, аргументировав свои действия личной неприязнью к мужчине, который должен был заключить в бизнес-центре сделку.