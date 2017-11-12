Хоккеисты казанского «Ак Барса», играя в неполном составе после «Кубка Карьяла», не сумели выиграть в Минске у «Динамо», уступив – 1:4.

Весь первый период хозяева активно прессинговали казанцев, и на первый перерыв команды ушли при численном преимуществе минчан, которые этот перевес и реализовали в начале периода второго – 1:0 после броска Шаранговича. Однако казанцам удалась затем широкая атака, и Глухов на 27-й минуте сравнял счет – 1:1. Увы, до перерыва минчане вышли вперед – 2:1.

А в середине третьего периода хозяева реализовали большинство – 3:1 после подставления клюшки Граньяни. В концовке Билялетдинов рискнул снять голкипера, и минчане забили и в пустые ворота – 4:1.