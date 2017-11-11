Это стало ясно днем 13 ноября – казанское «Динамо» выиграло конкурс на проведение представительного турнира.

Альтернативную кандидатуру предложил клуб из Екатеринбурга «Уралочка», но волейболистки Екатеринбурга предлагали проводить турнир в три дня, а не в два, что нарушало ранее установленный календарь.

Итак «Финал четырех» Кубка России пройдет в Казани 23-24 декабря.

23 в полуфиналах сыграют «Динамо-Казань» - «Протон» (Саратовская область) (18.00) и «Енисей» (Красноярск) – «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) (15.30). 24 декабря – матч за третье место (15.30) и финал (18.00).