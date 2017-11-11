Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко провел заседание наблюдательного совета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Виталий Мутко напомнил, что в текущем году Татарстан принял ряд крупных спортивных мероприятий: матчи Кубка конфедераций, авиагонки Red Bull Air Race и др. «Мы очень высоко оцениваем деятельность дирекции и Республики Татарстан относительно организации и проведения крупных спортивных событий, а также в части развития спорта в целом», – заявил Виталий Мутко

В заседании также принял участие Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ. Лидер Татарстана поблагодарил Виталия Мутко и Министерство спорта России за поддержку, оказываемую республике при реализации проектов.