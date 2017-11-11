16 ноября, с 13 до 18 часов, Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет одномоментно для граждан всей республики «Единый день консультации» по вопросам оформления прав на недвижимость и не только.

В рамках мероприятия татарстанцы смогут в одном месте получить консультацию не только по вопросам, связанным с регистрацией прав и постановкой объектов недвижимости на кадастровый учет, но и по всем услугам, которые предоставляются другими государственными органами. В частности, пришедшие на Единый день консультации смогут получить ответы по вопросам пенсионного обеспечения, использования средств маткапитала, налогового законодательства, приватизации жилья и многим другим. Дело в том, что этот день по традиции пройдет с привлечением специалистов различных организаций, задействованных в процессе оформления прав собственности на недвижимость, т.е. не только Росреестра Татарстана, но и Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, налоговой службы, исполнительного комитета г. Казани.

В Казани «Единый день консультации» пройдет в Центральном офисе Управления Росреестра по Республике Татарстан по адресу: ул. Авангардная, д.74, подъезд №7 с 13.00 до 18.00.

Кроме того, специалисты будут консультировать в Южном (ул.Пр. Победы, 100), Ново-Савиновском (ул. Ямашева,82) и Зареченском (ул. Гагарина, 103) отделах ведомства.

В муниципальных районах «Единый день консультации» пройдет во всех территориальных отделах Управления Росреeстра по Республике Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства.