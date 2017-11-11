Итоги ежеквартального рейтинга регионов озвучил на семинаре по вопросам ЖКХ министр строительства Росии Михаил Мень.

Татарстан стал лидером России по созданию комфортной городской среды, сообщает «Интерфакс».

Как озвучил на семинаре по вопросам ЖКХ министр строительства Российской Федерации Михаил Мень, Татарстан, Калужская область и Чечня по результатам второго ежеквартального рейтинга регионов по реализации приоритетного проекта формирования комфортной среды вышли в лидеры по стране.

Республика Татарстан набрала 68 баллов из 77 возможных и заняла первое место. У Калужской области и Чечни 67 и 66 баллов соответственно.

Критериями рейтинга, как сообщается, были в том числе соблюдение сроков принятия нормативной базы, количество форм вовлечения граждан, работа в ГИС ЖКХ, количество завершенных работ по благоустройству, выдвинутые предложения для дальнейшего тиражирования в числе лучших практик, размещенные на сайте Минстроя России и т. д.

Как подчеркнул Михаил Мень, очень важно видеть динамику реализации проекта в регионах, поскольку степень вовлечения властей и жителей хорошо заметны по изменениям в городской среде.

Напомним, приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» был запущен в России в этом году. На благоустройство в субъектах РФ из федерального бюджета выделено 25 млрд рублей. Всего с учетом софинансирования из региональных бюджетов в этом году на проект направлено 45 млрд рублей.

До конца этого года предполагается благоустроить около 19 тыс. дворов и более 2,7 тыс. общественных пространств. При этом «истоком» программы стал именно Татарстан, начавший программу благоустройства общественных пространств на уровне региона еще в 2015 году.