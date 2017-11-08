Убийство произошло на почве личной неприязни.

18-летний житель Елабуги, который обвиняется в убийстве одногодки, задержан, сообщает Елабужское ОВД. Детали трагедии были таковы: в вечернее время 11 ноября неизвестный нанес множественные ранения ножом в область грудной клетки 18-летнему парню и пассажиру. Оба в этот момент находились в автомобиле ВАЗ-2109. В результате полученных травм водитель скончался в машине скорой помощи, а пассажир госпитализирован. Задержанный признал свою вину. Ранее у него уже была судимость.