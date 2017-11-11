Казанских детей к Новому году обрадует ИП из Омска.

Сегодня стало известно, что тендер на поставку новогодних подарков для казанских детей выиграла женщина, ИП из Омска. Данная информация опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена контракта была равна 32,1 млн рублей. Предприниматель из Омска предложила цену в 18,4 млн рублей. Заказчиком аукциона выступила дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани. Всего на средства муниципального бюджета будет закуплено 128,5 тысяч новогодний подарков.