Ему инкриминируют статьи « Покушение на мошенничество в крупном размере» и «Мошенничество в крупном размере».

В 15:30 в Кировском районном суде столицы РТ начнется рассмотрение дела адвоката, пишет «Татар-информ». По версии обвинения 68-летний мужчина летом в мае 2016 года предложил родителям одного из подзащитных решить вопрос об условно-досрочном освобождении за денежное вознаграждение. За свои услуги он потребовал 350 тысяч рублей. Получив деньги, подсудимый присвоил их себе, а Зеленодольский суд отказал в его прошении об условно-досрочном освобождении осужденного. Вину адвокат не признает.