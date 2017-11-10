В Татарстане стартовала акция под интересным названием «БороДАбрь».

Акция направлена на профилактику онкологических заболеваний среди мужчин. К мероприятию уже присоединились полузащитник ФК «Рубин» Магомед Оздоев, а также участники одной из музыкальных групп Казани. Продлится акция до 7 декабря этого года. Для того чтобы принять в ней участие представителям сильного пола надо отрастить бороду, выложить фотографию своей бороды, поставить хэштег #бородабрь2017. Самые активные участники после подведения итогов получат в подарок стрижку бороды в одном из барбершопов Казани.