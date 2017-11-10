Инцидент произошел воскресным вечером.

12 ноября на номер «112» поступил звонок от женщины, которая сообщила, что на ней висит взрывное устройство, пишет «Татар-информ». Женщина угрожала взорвать вместе с собой один из деловых центров автограда. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники экстренных служб. Параллельно была проведена эвакуация 20 человек, находившихся в здании. Спецслужбам удалось уточнить и личность звонившей – 41-летняя горожанка. В ходе оперативных мероприятий она была задержана, взрывного устройства не обнаружено.