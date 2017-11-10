В этом году в столице РТ благоустроили 6 парков и 2 водоема. На эти цели было выделено более 1 млрд рублей: 282 млн рублей из федерального бюджета, 481 млн рублей из республиканского бюджета и около 300 млн рублей привлекли благодаря поддержке социально-ответственных предприятий и организаций.

Об этом на «деловом понедельнике» в исполкоме города сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Самым масштабным проектом этого года стал первый этап экореабилитации системы озер Лебяжье. Заполнение озер водой началось 9 октября. В результате площадь территории с береговой зоной увеличена с 8 га до 36 га. На сегодняшний день Большое и Светлое озера заполнены на три четверти.

- Полностью преобразился детский парк на ул. Сыртлановой «Калейдоскоп». В разработке проекта активное участие приняли местные жители. Объект сохранил свое детское направление. Было решено сохранить качели и фигуры животных. В парке появилась новая сцена, скульптуры, а существовавшая ранее крепость превратилась в лабиринт. Парк получился ярким, отражающим название «Калейдоскоп», предложенное архитекторами, - рассказал Игорь Куляжев.

По его словам, в Горкинско-Ометьевском лесопарке завершается комплекс работ второго этапа благоустройства - оборудование зон памп-трека и воркаута, устройство освещенной лыжной трассы, площадки для выгула собак, дополнительных парковочных мест.

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции лестницы в Ленинском садике и благоустройству Черного озера. Завершается реставрация чаши озера, которая зимой будет использоваться в качестве катка.