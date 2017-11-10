Об этом в ходе «делового понедельника» в исполкоме города сообщила председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.

В парке Победы появится лыжная трасса протяженностью 3 км. В парке «Крылья Советов» длина трассы составит 1,3 км. Кроме того, программа благоустройства коснулась и Горкинско-Ометьевского леса, где было проведено обустройство профессиональной и любительской лыжных трасс и мостиков для лыжников.

По словам Светланы Востриковой, освещенные трассы для любителей беговых лыж предусмотрены в парке имени Горького, Березовой роще поселка Нагорный, в жилых массивах Юдино и Чебакса.

Также было анонсировано, что на территории гимназии №3 Кировского района установят блочную модульную лыжную базу. На 10 лыжных базах в разных районах города с началом сезона заработают пункты проката. На прокат выделено1500 пар лыж.

- Для любителей экстремальных видов спорта будут организованы специальные трассы и пункты проката горных лыж, снегоходов, сноубордов, тюбингов на всесезонном городе-курорте «Свияжские холмы» и в жилом массиве «Нагорный», на Глубоком озере, на улицах Дубравная и братьев Касимовых», - отметила Светлана Вострикова.