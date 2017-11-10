С наступлением зимы жители Казани смогут воспользоваться услугами 19 катков, на которых будут предоставляться в аренду желающим 3700 пар коньков.

Об этом на «деловом понедельнике» в исполкоме города сообщила председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.

Среди таких площадок - стадионы с искусственным льдом «Ракета», «Трудовые резервы», каток на Кремлевской набережной, открытые катки на стадионах «Тасма», «Локомотив», «Мотор», «Казань-Арена», Центр хоккея на траве и по ул. Дубравная, база отдыха «Солнечный».

Кроме того, будут работать 8 крытых ледовых арен, где организованы учебно-тренировочные занятия ДЮСШ Казани.

- Каток на Кремлевской набережной протяженностью 1 км в третий раз начнет работу в начале декабря. Для горожан и гостей столицы Татарстана там будут работать детский городок, кафе и пункты проката. Сейчас идут подготовительные работы по заливке льда, - сообщила Светлана Вострикова.

Также интересной площадкой станет территория Казанского ипподрома, где будет организована площадка «Ханский двор» с катком, новогодней елкой, пунктом проката и теплыми помещениями.