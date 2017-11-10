Перед отъездом на «Дакар» «КАМАЗы» протестировал Рустам Минниханов

Перед отъездом из Набережных Челнов на ралли «Дакар» на полигоне в Тарловке Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с командой «КАМАЗ-Мастер». На встрече присутствовал и мэр автограда Наиль Магдеев.

Рустам Минниханов лично протестировал сразу два грузовика. Сначала был протестирован «КАМАЗ» Эдуарда Николаева (объем двигателя – 17 л), а затем была протестирована новинка – «КАМАЗ» Дмитрия Сотникова. 40-й по счету «Дакар» стартует 6 января в Лиме (Перу). Команда «КАМАЗ-Мастер» прибудет в Лиму 1 января. А финиширует юбилейный «Дакар» 29 января в аргентинской Кордобе.

Рустэм КУЛЕЕВ; Фото: Фарит МУРАТОВ

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