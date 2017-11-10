Под ковшом экскаватора пала стена лавок купца Курманаева.

В субботу у здания лавок купца Курманаева, известного многим горожанам также как кинотеатр «Спутник», была снесена одна из стен, сообщает «Татар-информ». Вновь выявленный объект культурного наследия расположен на улице Чернышевского. Реставрационные работы в здании ведутся с сентября этого года. Как отметила помощник Президента РТ Олеся Балтусова снос одной стены, находящейся в аварийном состоянии, предусмотрен проектом.

Здание, которое было перестроено в советские годы, предполагается восстановить в облике 1872 года.