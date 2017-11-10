13 ноября во всем мире отмечается Международный день слепых.

Он учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1984 году и приурочен ко дню рождения Валентина Гаюи – создателя первых учебных заведений для слепых.

По информации министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, на данный момент в республике примерно 7,5 тысяч инвалидов по зрению.

Ко дню слепых будет приурочено много мероприятий. Например, 13 ноября в центральной библиотеке г.Бавлы состоится круглый стол, где будут обсуждаться самые актуальные вопросы инвалидов по зрению и пути их решения.

13 и 14 ноября в различных районах Набережных Челнов пройдет обследование маломобильных граждан, а также жителей города в целях определения максимального доступа к объектам города, а также обращения внимания жителей и водителей к проблемам инвалидов, имеющим нарушения зрения

14 ноября в Бугульме по инициативе Бугульминской местной организации ВОС пройдет городская акция «Движение с уважением».

В этот же день в Казани, в здании Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Татарской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» состоится концерт участников художественной самодеятельности. Об этом сообщает пресс-служба труда, занятости и социальной защиты РТ.