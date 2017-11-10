Авария на несколько часов осложнила движение в сторону Набережных Челнов.

На трассе М7 произошло смертельное ДТП, пишет ИА «Татар-информ». На 868-м км автодороги лоб в лоб столкнулись большегрузы DAF и Mercedes. Одна из фур была загружена красным кирпичом. В результате ДТП оба водителя скончались мгновенно. По предварительной версии виновником стал мужчина за рулем Mercedes, который выехал на полосу встречного движения.

Также авария на несколько часов осложнила дорожную ситуацию в направлении Набережных Челнов.