Баскетболисты казанского УНИКСа в домашнем матче в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ принимали саратовский «Автодор» и победили – 89:82 (17:22, 23:29, 27:21, 22:19).

Несмотря на то, что казанцы играли с одним из аутсайдеров турнира, победа далась хозяевам очень тяжело.

Всю первую половину матча УНИКС вынужден был догонять соперника – дуэт центровых саратовцев Забелин-Клименко хозяйничал под щитами, а экс-казанец Коти Кларк, похоже, решил доказать руководству казанского клуба, что его зря уволили – 29 очков за матч.

А вот у игроков УНИКСа броски откровенно не шли, что и предопределило нервную концовку. Лишь после большого перерыва казанцам удалось сравнять счет, а затем хозяева стали со скрипом выгрызать у соперника очки. Лишь две ошибки подряд у Кларка избавили УНИКС от нервной концовки. «Дабл-дабл» (16 очков и 11 подборов) на счету Локетта, у Колома – 17 очков и 8 передач.