Футболисты сборной России по футболу в «Лужниках» провели плановый контрольный матч против сборной Аргентины и уступили в лишь в концовке – 0:1.

Гол в наши ворота забил не Месси, а Агуэро. И случилось это на 86-й минуте.

Матч собрал рекордное число зрителей – 78 750 человек присутствовало на матче. Но вот с организацией матча были проблемы – люди при выходе потратили полтора часа на то, чтобы добраться до метро, плетясь под дождем через коридор из полицейских.

Сама же игра не удивила – аргентинцы прочно владели инициативой, и особенно не выкладывались. При этом голевых моментов у россиян не было ни одного.