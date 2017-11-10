Волейболисты казанского «Зенита» в очередном матче чемпионата России в Новокуйбышевске переиграли местную «Нову – 3:0 (25:17, 25:23, 25:16).

«Нова» удачно начала сезон, и шла до этой встречи на третьем месте в турнирной таблице, но испытания Казанью выдержать не смогла.

Уже в первом сете все лидеры «Зенита» заиграли слаженно и азартно и шансов у хозяев не было.

Во второй партии шла уже равная борьба – хозяева частыми заменами постоянно догоняли казанцев, и лишь усилиями Леона в атаке казанцы сумели выиграть и второй сет. И третья партия матч проходной не стала - хозяева долгое время лидировали, и все же класс игроков «Зенита» в итоге сказался – команда Владимира Алекно выиграла уже 62-й матч подряд.