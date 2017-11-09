Спектакль Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.И.Качалова «Женитьба» получил специальный приз фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» - приз «Зрительское признание».
Церемония закрытия фестиваля и награждение его лауреатов состоялось вчера в Москве, на легендарной сцене театра имени Вахтангова. Приз режиссеру спектакля Илье Славутскому вручил художественный руководитель Московского академического детского музыкального театра им.Н.Сац, режиссер Георгий Исаакян.
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