Церемония закрытия фестиваля и награждение его лауреатов состоялось вчера в Москве, на легендарной сцене театра имени Вахтангова. Приз режиссеру спектакля Илье Славутскому вручил художественный руководитель Московского академического детского музыкального театра им.Н.Сац, режиссер Георгий Исаакян.