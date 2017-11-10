В школе №89 побывали активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Гости пришли не с пустыми руками. Они передали школьной библиотеке более 30 книг с дарственными надписями и добрыми пожеланиями от депутатов Госсовета РТ, Казанской городской Думы. Эта акция была приурочена к Международному Дню школьных библиотек, прошедшему на днях. Об этом сообщает пресс-служба Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани.

А еще «молодогвардейцы» провели квест для учеников 7 класса на знание законов и истории Республики Татарстан. Для победителей квеста был подготовлен необычный подарок - приглашение на экскурсию в Государственный Совет Республики Татарстан.