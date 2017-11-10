Директор средней общеобразовательной школы №85 Ново-Савиновского района г. Казани Ренат Хайбуллин стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Директор школы - 2017».

В этом году в конкурсе, организованным Министерством образования и науки Российской Федерации, приняли участие более 300 директоров школ из 61 региона России. На первом этапе им надо было написать эссе на тему: «Школа без отстающих: мои управленческие стратегии». Авторов 30 лучших работы пригласили в Москву, где проходили очные туры конкурса.

На конкурсе были отмечены директора еще двух школ Ново-Савиновского района нашего города. Директор школы №132 Ольга Осипова победила в номинации «Директор-экономист», директор лицея №177 Ильдар Имамов – в номинации «Директор-методист».