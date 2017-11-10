Причиной выяснения отношений стал неоплаченный проезд.

В казанском автобусе случилась массовая драка, видеозапись которой распространилась в социальных сетях. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в автобусе 89 маршрута. Причиной драки стал отказ мужчины оплачивать проезд. За женщину-кондуктора заступился водитель автобуса. Вытолкав кондуктора из машины, нарушитель смог выскочить на улицу.

Водитель попытался организовать его преследование с бейсбольной битой, однако мужчине удалось скрыться. К выяснению обстоятельств происшествия подключились правоохранительные органы.