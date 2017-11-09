Совещание провел Президент РТ Рустам Минниханов.

Вчера в Казани прошло совещание, на котором затронули проблему приобретения животных для Казанского зооботсада, информирует пресс-служба Президента РТ. Приняли участие - Президент РТ Рустам Минниханов, мэр города Ильсур Метшин, представители зоопарка и директор Nature resource network Мартин Дэйви. Они обсудили перспективы сотрудничества по пополнению коллекции Казанского зоопарка. Отметим, что данная компания сотрудничает с зоопарками в 70 странах.