Для жителей республики открылась специальная горячая линия.

Нацбанк РТ запустил горячую линию для граждан по вопросам использования монет, сообщает пресс-служба Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России. Она будет функционировать с 10 ноября по 1 декабря этого года. На данный момент на руках у граждан РФ находится значительный объем монет, которые не участвуют в обороте.

На карман одного россиянина приходится 441 монета, при том что спрос на них весьма высок. По всем вопросам можно обратиться в будние дни по телефону 8 (843) 235-04-83. Также принимаются вопросы в электронном виде на адрес почты 92media@cbr.ru с пометкой в теме письма «Монеты».