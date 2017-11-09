Лучшие бадминтонисты определились среди школьников Советского района во время турнира на Кубок главы администрации района Рустема Гафарова.

В соревнования, завершившихся в Центре спортивного бадминтона «7 небо», участвовали девочки мальчики 5-8-х и 9-10-х классов. Как сообщает пресс-служба администрации Советского района г. Казани, среди девушек 5-8 классов победительницей стала Валерия Андреева из школы №181. Среди юношей 5-8 классов первое место у Даниса Сабирова из гимназии №90. В соревнованиях старшей группы лидерами стали Дарья Куренщикова из школы №111 и Александр Чубаров из школы №141.

Победители и призеры турнира получили награды и вошли в состав сборной Советского района. Теперь им предстоит защищать честь района на городских соревнованиях на Кубок мэра Казани Ильсура Метшина.