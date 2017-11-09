Свой второй матч чемпионата России по хоккею с мячом казанцы вновь проиграли: на этот раз экзаменатором выступил мощный клуб из Иркутска – «Байкал-Энергия». Результат – 1:7 (0:3).

Уже в первом тайме матча казанских динамовцев в Иркутске стало ясно: выиграть не получится. Казанские динамовцы во втором матче чемпионата играли на выезде против иркутского клуба «Байкал-Энергия» и потерпели чувствительное поражение. Уже в первом тайме наши парни пропустили три мяча в свои ворота, и это при том, что Темников на последнем рубеже обороны сражался, как лев.

Один гол казанцы все же отквитали, но это произошло уже при счете 0:7 – отметился в протоколе Рамиль Ибрагимов – 1:7. Нельзя не отметить голкипера Темникова: помимо многочисленных сэйвов он еще и отразил пенальти.