Десять стрелков из Татарстана начали подготовку к новому сезону в составе сборной России по стендовой стрельбе.

Первый этап подготовки проходит сейчас в Кисловодске и продлится до 25 ноября. В составе главной сборной страны тренируются Николай Теплый, Альбина Шакирова, Алина Фазылзянова (все – скит) и Екатерина Рабая (трап).

Еще пять стрелков тренируются в составе юниорской сборной: Полина Князева, Геннадий Мамкин, Татьяна Саранская, Александр Филиппов (все – трап), а также Елизавета Евграфова и Зиля Батыршина (скит).