РДЮСШ по конному спорту провела в Казани соревнования – «Открытый зимний чемпионат РТ по выездке на Кубок «СТК Магистраль»».

В соревнованиях приняли участие ведущие спортсмены Татарстана, а также спортсмены из Самары и Самарской области и Чувашии.

25 воспитанников казанской школы подтвердили юношеские спортивные разряды. Так, Арина Шпакович дважды становилась победителем и призером в детских заездах. Айгуль Насыбуллина четырежды поднималась на пьедестал почета (трижды в ранге победителя), а также в общем зачете среди мужчин и женщин, и еще раз – среди всадников на молодых лошадях четырех лет.