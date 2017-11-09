Новый успех челнинских акробатов

Акробаты из Набережных Челнов приняли участие во всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике в Тольятти на Мемориале Рината Хафизова.

300 спортсменов из 15 городов России приняли участие в соревнованиях. Челнинские спортсмены, показав высокий уровень подготовки, вернулись домой с полным комплектом медалей. Золотых медалей были удостоены Кирилл Буйдин, Олег Красавин, Рустам Тухватуллин, Алексей Красавин. «Серебро» досталось Равилю Сафаргалину и Ниязу Ахметзянову. «Бронза» - у Анастасии Абушкевич, Жанны Латыповой и Эльмиры Рахматуллиной.

Рустэм КУЛЕЕВ

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