За проявленную отвагу и преданность службе лейтенант полиции Марсель Бадрутдинов будет награжден медалью «За доблестный труд».

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение наградить инспектора ГИБДД лейтенанта полиции Марселя Бадрутдинова, который, рискуя жизнью, остановил следователя, нарушившего правила дорожного движения, сообщил собственный источник «Татар-информ» в Правительстве Татарстана.

За проявленную отвагу и преданность службе лейтенант полиции Марсель Бадрутдинов будет награжден медалью «За доблестный труд». Планируется, что награду вручит сам Президент Татарстана на торжественном мероприятии по случаю Дня сотрудника внутренних дел.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что накануне на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса в Казани военный следователь, находясь за рулем внедорожника, проигнорировал просьбу инспектора предъявить документы и резко поехал вперед.

От удара инспектор Бадрутдинов отлетел на несколько метров. Тут же встал и с напарником задержал нарушителя. Как стало известно ИА «Татар-информ», военный следователь еще в прошлом году был лишен водительских прав за то, что отказался проходить медицинское освидетельствование, когда его остановили сотрудники ГИБДД.