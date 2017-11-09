В результате переговоров сторон дни татарской культуры могут пройти в КНР.

Айрат Сибагатуллин, министр культуры РТ и У Инцин, генеральный консул КНР в столице РТ, провели встречу, в ходе которой обсуждали вопросы культурного обмена. Соответствующая информация предоставлена пресс-службой Министерства культуры РТ. В результате переговоров стороны озвучили предложения по развитию культурного обмена между странами. Например, дни татарской культуры могут пройти в Китае, а в Казань прибыть государственный театр Пекинской оперы.