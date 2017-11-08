В олимпиаде участвуют 173 команды школьников 8–11-х классов из Казахстана, Туркменистана и 15 регионов России, сообщает ИА «Татар-информ».

«Проведение такой олимпиады было инициативой нашего министерства. Президент Татарстана поддерживает все проекты образования, считая, что развитие человеческого капитала – это главная задача и фактор конкурентоспособности нашей республики. В Татарстане очень ценят молодые таланты», – выступил с приветственной речью на открытии олимпиады замминистра образования и науки РТ Ильдар Мухаметов.

Школьникам необходимо было определить темы своих научных проектов, провести их разработку, теоретические исследования и практические испытания. Работы нацелены на решение актуальных задач. Можно было разработать проекты по "умному городу", биотехнологиям и нанотехнологиям.

После испытаний только 34 команды своими знаниями доказали право стать участниками международной проектной олимпиады, целью которой является выявление и поддержка наиболее перспективных обучающихся, увлеченных физико-математическими и естественно-научными предметными областями.

Несколько дней участникам предстоит пройти несколько туров в борьбе за победу. 10 ноября состоится первый теоретический тур олимпиады по физике, математике, биологии и химии. 11 ноября пройдет второй тур по презентации и защите проектов, 12 ноября – третий тур по решению ситуационных проблемных задач (кейс-тур). 13 ноября в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма пройдет торжественное закрытие олимпиады.

Замминистра образования и науки РТ отметил, что у школьников из Татарстана есть все шансы стать победителями, так как у них есть опыт участия в проектных олимпиадах.

«Надеюсь, что наши школьники достойно выступят и защитят честь республики на международном уровне, – поделился он.