Главный тренер ФК «Рубин» Курбан Бердыев оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны во время матча между «Рубином» и «Зенитом» 5 ноября.

Бердыев покидал техническую зону для обсуждения спорного эпизода с арбитром встречи Романном Галимовым. Глава КДК РФС Артур Григорьянц пояснил, что это уже второй случай в сезоне у Бердыева, чем и объясняется строгость наказания. В этом же матче тренер питерцев Роберто Манчини уже в третий раз в сезоне покинул техническую зону и в итоге был оштрафован на 30 тысяч рублей.