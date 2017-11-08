Как сообщил директор ЖВК «Динамо-Казань» Сергей Чернышов, от клуба уже подана во Всероссийскую федерацию волейбола заявка на проведение «Финала четырех» розыгрыша Кубка России по волейболу-2017.

Президент «Динамо» уточнил, что двумя основными критериями для выбора города-организатора станут финансовая составляющая и наличие достойной инфраструктуры. Второй пункт предоставить могут все четыре участника. Так что по сути это будет «борьба конвертов», но все пройдет открыто, объективно, и шансы у всех будут примерно равны. Напомним, решение будет принято 13 ноября в Москве.