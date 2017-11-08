Уважаемые сотрудники и ветераны Министерства внутренних дел по Республике Татарстан!

От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

В нашей стране для многих семей 10 ноября является одним из значимых дней в году. В этот день принимают поздравления все те, кто служил и служит в органах внутренних дел, те, кто нашел свое призвание в том, чтобы защищать Отечество.

Сегодня общество предъявляет к вам высокие требования. Вы олицетворяете собой власть, закон, справедливость. Именно от вас зависит порядок на улицах городов и районов, спокойствие жителей республики, их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне можно только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное – грамотной и профессиональной работой.

Уверен, что сотрудники органов внутренних дел республики, воспитанные на лучших примерах героического прошлого, будут и впредь развивать заложенные предыдущими поколениями традиции, сохраняя верность присяге и служебному долгу, оставаясь истинными патриотами.

В настоящее время в республике в полном объеме обеспечены безопасность и правопорядок на крупнейших общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях.

В этот день выражаю глубокую признательность нашим ветеранам. Они вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы, оказывают всемерную поддержку семьям погибших.

Перед Министерством внутренних дел по Республике Татарстан стоят масштабные государственные задачи, которые, безусловно, будут выполнены качественно и своевременно. Ведь для каждого из вас защита правопорядка и законности – не просто работа, а любимое дело, которому вы посвятили свою жизнь.

Желаю личному составу Министерства внутренних дел по Республике Татарстан и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин.