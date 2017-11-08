Переселение из ветхих квартир состоялось в сельском поселении Дачное.

18 семей поселка Дачное Высокогорского района РТ переселились из ветхого жилья в новые квартиры в рамках республиканской программы по переселению граждан из аварийных строений, сообщают «Высокогорские вести». Также квартиры в поселке Дачное получили дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей.

«Наконец-то и мы дождались, это столь долгожданное для нас жилье. Очень хорошее, очень довольн», — поделилась жительница поселка Ольга Зыкова.

Глава района Рустам Калимуллин разделил радость сельчан и попросил беречь дом и сохранять порядок.

«Жить счастливо, богато, радостно. И очень большая просьба — беречь этот дом, хранить порядок. Тогда все будет хорошо», — отметил Рустам Калимуллин.