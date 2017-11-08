Центр общественного контроля в сфере ЖКХ продолжает бесплатное обучение для жителей Татарстана по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

На сегодняшний день порядка 5000 человек воспользовались такой возможностью, чтобы повысить свою грамотность в этой сфере. Как сообщается на сайте НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ», на семинарах рассматриваются такие вопросы, как собственник и его права, общее собрание собственников помещений, общее имущество в многоквартирном доме, совет многоквартирного дома и его председатель, способы управления многоквартирным домом, жилищные и коммунальные услуги, учет потребления коммунальных ресурсов, вопросы энергосбережения, начисления по платежным документам, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Неравнодушные собственники жилья могут принять участие в обучающем семинаре. Подробную информацию можно получить на сайте obcontrolrt.ru/obuchenie или по телефону +7 (843) 236-29-97. По всем юридическим вопросам ЖКХ можно обращаться на «горячую линию» Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ по тел. +7 (843) 236-29-97. Личную консультацию по вопросам ЖКХ можно получить по адресу: г. Казань, ул. Лобачевского, 10в.