Президент РТ Рустам Минниханов вчера в ходе рабочей поездки в Арский район посетил жилой дом, возведенный в Арске по программе социальной ипотеки.



Рустам Минниханов осмотрел 24-квартирный трехэтажный жилой дом, посетил ряд квартир, чтобы ознакомиться с планировкой и отделкой, поздравил новоселов. Супруги Ибрагимовы с сыновьями 2 и 4 лет раньше жили с родителями, а недавно как работники бюджетных организаций получили по программе соципотеки собственное жилье. Шакирзяновы тоже получили квартиру как бюджетники. В прошлом году у них родился второй ребенок - сын.

Вручение ключей от квартир в новом жилом доме, построенном в Арске на улице Мусы Джалиля, состоялось 2 ноября, сообщает ИА «Татар-информ». На торжественной церемонии присутствовал глава Арского района Ильшат Нуриев. Он поздравил новоселов - собственным жильем обзавелись 24 семьи, которые являются участниками программ социальной ипотеки и ликвидации ветхого жилья.

Новоселы отметили полную готовность квартир к проживанию, упомянув и остекленные балконы. Также жильцы указали на развитую инфраструктуру - в шаговой доступности больница, детский сад, магазины и парк Победы.

В 2005 году в Татарстане стартовала республиканская Программа по улучшению жилищных условий социально незащищенных граждан с использованием ипотечного кредитования и государственной финансовой поддержки (социальная ипотека). Программа социальной ипотеки пришла на смену программе ликвидации ветхого жилья (1995 - 2004 гг.).

Инвестором программы выступает НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ». Ее участниками могут стать работники бюджетной сферы и сотрудники предприятий, частично финансирующих программу, а также граждане, которые имеют жилую площадь менее 18 кв. м на человека. В соответствии с программой жилье предоставляется в рассрочку на срок до 28,5 лет под 7% годовых.

За 12 лет работы программы в республике построено свыше 6 млн кв. м жилья на 97,5 тыс. квартир. В 2017 году сдано 6 тыс. 196 квартир, и до конца этого года будет сдано еще 4 тыс. квартир.

В этот же день Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии в Арске новой средней общеобразовательной школы №6 на 500 мест, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Выступая перед участниками мероприятия, Рустам Минниханов поздравил всех с этим замечательным событием и поблагодарил строителей, которые за столь короткие сроки построили качественное здание школы. Он выразил пожелание, чтобы выпускники этого учебного заведения и далее росли, получали образование и работали на благо Арского района и республики в целом.

За прошедшие 5 лет в Татарстане капитально отремонтированы 926 школ, сообщил Рустам Минниханов. В этом году открыли уже четвертую новую общеобразовательную школу. Он также отметил, что школы в регионе строятся при поддержке федерального центра.

По словам Рустама Минниханова, в следующем году в республике также планируется построить 4 - 5 новых школ. Кроме того, акцент будет сделан на ремонт детских дошкольных учреждений. «Дети - наше будущее, и они должны воспитываться и расти в достойных условиях», - заявил Президент Татарстана.

В свою очередь глава Арского муниципального района Ильшат Нуриев поблагодарил руководство республики и Президента Татарстана за поддержку, оказываемую Арскому району. Он напомнил, что традиционно в конце года Президент Татарстана приезжает в район, и всегда по значимому поводу. «Три года назад в районе был открыт ледовый дворец, в прошлом году мы с вами открывали детский сад и больницу, а в этом году открываем такую замечательную школу», - сказал Ильшат Нуриев.