Экологический праздник отмечается в России 12 ноября - Синичкин день. Появился он в календаре несколько лет назад по инициативе Союза охраны птиц России. О приметах, связанных с этим днем, рассказывает заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Еще в давние времена люди примечали, что с наступлением холодов синички обычно выбираются из леса целыми стаями и селятся ближе к человеческому жилью - так им легче найти пропитание в зимние морозы.

По обычаю человеку с этого времени было положено заботиться о птичках-труженицах. С приходом глухой предзимней поры продолжительность дня приближается к минимальной и длится всего около 8 часов. За такой короткий промежуток птицам без помощи человека сложно успеть набрать необходимое количество корма.

Поэтому так повелось: к Синичкиному дню жители городов и сел - взрослые и дети - начинают готовиться к встрече зимних гостей. Ведь это не только синицы. В помощи нуждаются все птицы, остающиеся на зимовку в наших краях: синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки, свиристели. Хорошо, что есть много заботливых людей, которые выставляют кормушки за окна, развешивают их в садах и парках. Любители птиц заготавливают для птиц специальные подкормки, в том числе и синичкины лакомства - несоленое сало, арахис (тоже без соли), нежареные семечки тыквы и подсолнечника. Синички по праву заслужили такое внимание, ведь они первыми встают на вахту охраны природы и уничтожают вредителей наших садов, огородов и лесов.

Не зря в народе из уст в уста передавали: «Подкорми птиц зимою - послужат тебе весною». В Казани любителей покормить птичек стало больше с увеличением числа благоустроенных парков и скверов, где можно прогуляться в любое время года.

Несмотря на то что в качестве экологического праздника Синичкин день отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православных священномучеников

Зиновия и его сестры Зиновии. В народе его называли день Зиновия Синичника, а еще Зинькин день. Кстати, и название птицы «синица» произошло вовсе не от синего оперения. Свое имя она получила за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика: «Зинь-синь-зинь!»

В старину в Синичкин день девушки гадали - бросали крошки хлеба, кусочки сала и наблюдали: если синичка сначала станет клевать сало, то в доме обязательно будет водиться живность, если станет клевать крошки хлеба - будет в доме достаток.

По поведению синиц судили и о погоде:

Если синица свистит - к ясному дню, если пищит - к ночному морозу.

Собирается много синиц на кормушках - к метели и снегопаду.

Синица кричит утром - к морозной ночи, вечером свистит - к ясному дню.

Синицы появляются стайками около домов - жди холодов.

Считалось, что поймать во сне синицу - знак преодоления неприятностей, достижения целей.