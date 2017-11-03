Первые морозцы, снежок... Сейчас самое время квасить капусту, чем и занимаются умелые хозяйки. Мы же будем готовить из нее - хрусткой, сочной - блюда на обед для всей семьи.



Салат из белокочанной капусты с куриным филе

Ингредиенты: капуста свежая - 300 г, морковь свежая - 1 шт., лук репчатый - 1 шт., филе куриной грудки - 300 г, аджика, сахар - по 1 ч. ложке, соль по вкусу, растительное масло - 2 - 3 ст. ложки, майонез - 1 ч. ложка с горкой.

Куриное филе нарезать тонкими полосками, посолить, приправить аджикой и обжарить до готовности на растительном масле. Дать остыть. Капусту тонко нашинковать, посолить и слегка перетереть руками, чтобы выделился сок. Переложить в глубокую миску. К ней добавить натертую на крупной терке морковь, измельченный лук, готовое куриное филе, приправить сахаром и майонезом. Аккуратно перемешать и подавать на стол в красивой салатнице, украсив зеленью.

Ленивые голубцы

Ингредиенты: фарш говяжий - 700 г, капуста белокочанная свежая - 500 г, рис отварной - 1 стакан, яйцо куриное - 1 шт., лук репчатый - 1 шт., томатная паста - 1 ст. ложка, сметана - 200 г, мука - 1 ст. ложка, растительное масло - 2 - 3 ст. ложки.

Капусту мелко нашинковать и отварить в подсоленной кипящей воде не более 5 минут. Откинуть на дуршлаг и дать стечь воде. Лук почистить и измельчить. В говяжий фарш добавить остывшую капусту, лук, яйцо, рис, соль и перец. Хорошо перемешать, разделать на крупные шарики, обвалять в муке и уложить в глубокий противень или сковороду. В сметану добавить томатную пасту, размешать и полить полученным соусом. Запекать в духовке при температуре 200 градусов примерно час.

Приятного аппетита!