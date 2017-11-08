В Сочи завершился XXIX международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «На творческом олимпе» в рамках проекта «Салют талантов». В конкурсе участвовали 440 юных талантов, которые приехали из 17 городов России, Казахстана, Южной Осетии и Абхазии. Гран-при фестиваля-конкурса завоевала детско-юношеская театр-студия «Вдох» из Казани.



Казанская театральная студия представила зрителям спектакль «Мама-кот» по мотивам одноименной сказки Луиса Сепульведы. Веселый спектакль о жизни кошек принес юным казанцам на сочинском фесте Гран-при.

Члены жюри отметили грамотный выбор произведения для постановки, хорошую композицию и сценическое мастерство юных актеров. Так, Элина Гарифуллина стала обладательницей награды «За лучшую женскую роль». По мнению жюри, Элина талантливо исполнила роль портовой кошки Адмиральши. А юная актриса Александра Алексеева отмечена кубком «За создание яркого художественного образа». Она ярко воплотила на сцене образ чайки Фортунаты.

Звание «Самый артистичный участник» завоевал Тагир Шамсутдинов из Казани за артистичное исполнение стихотворения Пушкина «Пирующие студенты». Также Тагир завоевал первое место в номинации «Театральное творчество. Художественное слово. Соло» в старшей возрастной категории.

В связи с победой режиссер детско-юношеской театра-студии «Вдох» Юлия Комарова отметила важную деталь:

- Наш коллектив отличается великолепным родительским составом, нас безгранично поддерживает во всем директор АНО КДЦ «Оранжевое чудо». Без этих людей театр «Вдох» себя просто не мыслит. Мы всем коллективам желаем иметь такой крепкий тыл за спиной. Тогда у вас все получится!

На сочинском фестивале на музыкальных инструментах исполнялись классические произведения, звучали отечественные и зарубежные песенные хиты, состоялись танцевальные выступления, а также театральные постановки. В состав жюри вошли народные и заслуженные артисты, заслуженные деятели культуры, преподаватели сочинских творческих заведений, известные деятели театра, хореографы и музыканты, сообщает пресс-служба творческого объединения «Салют талантов».