Популярный молодой певец, любимец публики Ришат Тухватуллин - единственный из номинантов на получение статуэтки «Алтын йолдыз» - 2017, который является четырежды лауреатом престижной Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» - Милли премии.



В этом году Милли премия отмечает свой первый юбилей: татарстанским звездам заветные статуэтки будут вручаться уже в пятый раз.

Ришат Тухватуллин, который все эти годы был безусловным лидером творческого состязания, считает, что Национальная музыкальная премия не только успешно пропагандирует татарскую эстраду. Ее основная ценность в том, что лауреатами Милли премии становятся артисты, которых выбирает только зритель. Эту премию можно назвать по-настоящему народной, уверен артист.

«Этот проект отличается от других тем, что здесь только народ выбирает своего певца и только народ оценивает лауреатов. Поэтому премия эта действительно народная. Торжественную церемонию ТНВ транслирует в прямом эфире, ее смотрят татары со всего мира. И, может, поэтому этот проект очень ответственный для меня. В прошлом году я выиграл номинацию «Певец года». Естественно, это для меня стало большим творческим толчком, за что я выражаю благодарность организаторам

Национальной музыкальной премии. Раз народ так выбрал, то я очень рад и счастлив. Это большая ответственность и неожиданный подарок. Мы, певцы, этим живем, у нас растут крылья после этого. После таких оценок хочется еще больше творить для своего народа. Мои зрители сделали меня певцом, спасибо им за это!» - рассказал певец корреспондентам телекомпании «Новый Век».

По мнению Ришата Тухватуллина, у церемонии, к проведению которой организаторы готовятся на протяжении всего года, есть очень важная миссия - сохранение аутентичности татарской песни - народной и эстрадной. «В сегодняшнем мире есть все. Мы должны сохранить свою нацию, свой язык, свою культуру и свои традиции. Важно также правильно воспитать молодое поколение. Мы не можем сохранить свой народ и свою молодежь, если будем петь песни без какого-либо смысла. Это очень сложная работа, но необходимая», - подчеркнул Ришат Тухватуллин.

Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» вручается певцам, занявшим верхние строчки хит-парада. Программа «Кайнар хит» в течение всего года транслируется главным телеканалом республики, и только зрители ТНВ определяют имя артиста, достойного получения заветной статуэтки «Алтын йолдыз».

Напомним, торжественная церемония вручения V Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз» (6+) состоится в Казани 9 декабря. По вопросам приобретения билетов на главное шоу года можно обращаться в кассы КРК «Пирамида», на сайты «Болгар радиосы» и «Кассир.ру».

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