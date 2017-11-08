Участковые инспекторы мало похожи на супергероев из сериалов о стражах порядка. Их ежедневная практика - это конфликты соседей, буйные жильцы, безответственные родители и трудные подростки.

Бытовуха, подумает обыватель. Но тот, кто хоть раз столкнется с этой бытовухой, поймет, что порой только участковый может помочь в непростой житейской ситуации.

В этом убедилась корреспондент «Казанских ведомостей», которая провела один день с участковым уполномоченным отдела полиции Авиастроительного района Казани Рустамом Шарафеевым.

Это немногословный человек с очень выдержанным характером. Он 11 лет бессменно служит на одном участке - в частном секторе Авиастроительного района, где вместе с напарником следит за порядком на 33 улицах. Плюс еще несколько дачных поселков.

Мы отправляемся на первый вызов - на улицу Литвинова. Жалоба на хулиганистого соседа, который закинул свой бытовой мусор на смежный участок.

- Знакомый адрес, - комментирует вызов Рустам. - Довольно часто приходится выезжать по нему. Соседский конфликт, который пока никак не может разрешиться. Причем на диалог ни та, ни другая сторона не хотят идти. Общение происходит только в судебном зале.

- И что, другого выхода нет?

- Выход есть всегда, должно быть только обоюдное желание. Увы, соседские войны - это самые бескомпромиссные баталии. Порой доходит до абсурда - люди уже не помнят, с чего все началось, но продолжают портить друг другу жизнь.

- Вы как-то призываете их к примирению?

- Не к миру, а к диалогу. Не сомневаюсь, если бы люди могли проговорить ситуацию, обсудить проблему, работы у мировых судей было бы гораздо меньше.

Отечественная легковушка Рустама подъезжает к дому, где у ворот нас встречает женщина с изможденным лицом.

- Сил больше нет терпеть, товарищ участковый, - с ходу принялась она жаловаться Рустаму. - Ну посмотрите, что натворил!

Заглядываем за ворота, а там вся дорожка усыпана окурками, обертками, клочками бумаги и прочими бытовыми отходами. Картинка не из приятных.

- Заявление писать будете?

- Конечно, а как мне еще найти управу на этого тунеядца.

Приняв заявление, отправляемся к соседу. Незапертая калитка, неухоженный участок, бешеные децибелы музыки из-за двери. С трудом достучавшись, заходим в дом. Внутри такой же беспорядок, что и во дворе. Выглядит молодой мужчина не лучшим образом. Увидев участкового, тут же взвивается на повышенный тон.

- Опять она на меня заяву накатала? Больная, ей в психушку пора.

Находиться в такой обстановке тяжело. Но Рустам привычно прошел к столу и принялся расспрашивать мужчину, подробно все записывая.

Признаюсь Рустаму, что ситуация с разбросанным мусором выглядит как-то глупо.

- Эта глупость может потянуть на статью «Мелкое хулиганство» - штраф от 10 тысяч, исправительные работы и административный арест на 15 суток, - говорит Рустам. - Мужчина нигде не работает, на какие средства живет, непонятно. Разумно мыслящему человеку подобная ситуация покажется абсурдом. Но многие конфликты начинаются из-за пустяка, который затем перерастает в нечто большее. Соседские войны можно остановить, если каждая из сторон умеет слышать другую. Такие случаи в моей практике тоже есть, но сегодняшний безнадежный. Увещевания, призывы к здравомыслию не дают нужного результата. Только суд хоть как-то сдержит обострение конфликта.

Взяв с мужчины объяснения, с его соседки - заявление, возвращаемся в пункт охраны порядка. Дорога заняла минут 7 на автомобиле. Расстояния на подотчетной территории - за день пешком не обойти.

- Действительно, участок немаленький, - соглашается Рустам. - Безлошадному, то есть без машины, трудно все держать под контролем. Но, во-первых, за 11 лет службы уже знаешь все его проблемные точки и время от времени заезжаешь проверить их. Во-вторых, находишь взаимопонимание с нужными людьми. Я говорю о председателях садовых товариществ. Воровство на дачных участках - явление пока неискоренимое. Бороться с этим помогут камеры видеонаблюдения, которые мы уже начали устанавливать в некоторых СНТ. Здесь важно найти понимание у правления и суметь объяснить, насколько оправданны будут траты на всю эту систему, ведь бремя платежей ложится на садоводов, в том числе и пенсионеров.

Час проходит в будничной рутине, и вот новый вызов - на улицу Черкасова. Звонят соседи пожилой женщины, которая больше недели не показывается на люди.

- Знаю я ее - тетя Валя, - объясняет на ходу Рустам. - К 85 годам из-за своего непростого характера и пагубной привычки осталась совсем одна. Сын приезжает раз в месяц, чтобы забрать пенсию. Случается, что выпивают вместе. Хорошо, хоть продукты кое-какие оставляет матери.

Первое желание, войдя в дом тети Вали, - выйти обратно. Стойкий неприятный запах, в комнатах не убрано, на столе грязная посуда. Сама старушка сидит на постели, которую давно не меняли. Нет, старость не должна быть такой одинокой и неприглядной!

- Сынок, Рустам! Ну что же мне делать?! - причитает тетя Валя. - Володька все деньги забрал, мне даже на молоко не оставил.

Рустам звонит сыну старушки. Тот пообещал до вечера навестить маму и привезти необходимые продукты.

- Что тут скажешь? - садясь в машину, вздыхает Рустам. - В свое время мама не дала нужного воспитания сыну, обделила заботой, любовью. Теперь сын отвечает ей тем же. Мы же можем только беседы проводить с сыном. Привлечь его к ответственности возможно в том случае, если он оставит мать в опасной для ее жизни ситуации. Сейчас он хотя бы раз в месяц появляется, да и соседи заглядывают.

- Получается, вы занимаетесь и воспитательной работой?

- Приходится. Беседуем с родителями, которые не смотрят за своими детьми. Пытаемся вразумить пожилых отцов семейства, которые своими пьяными дебошами замучили близких. Объясняем подросткам, что они могут испортить свое будущее, если вовремя не возьмутся за ум.

В пункте охраны порядка Рустама уже ждет посетительница, которая пришла писать заявление на своего соседа, замучившего громкой музыкой. По тому, как участковый разговаривал с посетительницей, стало понятно, что женщина приходит не первый раз.

- Парня два раза уже наказывали за нарушение закона о тишине, - позже объяснил Рустам суть дела. - Но, увы, законопослушанием человек не отличается. Ночью он сейчас почти не нарушает правопорядка, а вот днем, по словам соседки, может включить музыку на полную мощность часов на 8 - 10 подряд. И мы ничего сделать не можем. Закона, который привлек бы его к ответственности в этом случае, нет. А надо бы, потому что достаточно много жалоб поступает от населения на таких вот меломанов.

- Рустам, работа у вас нервная, связанная с людьми, которых милыми не назовешь. Зарплата не такая уж большая, со своим жильем пока проблема. Что заставило вас выбрать эту профессию?

- Ничего. Я сам сделал этот выбор. После армии пришел служить в МВД, предложили работу участкового, согласился и вот уже 11 лет служу. В планах сменить профессию нет, она мне нравится. Да, пока с семьей живем в служебной квартире, но в будущем, возможно, купим свое жилье по соципотеке.

- А супруга как относится к вашему ненормированному графику?

- С пониманием. Более того, она сама собирается идти служить в МВД, хочет в уголовный розыск. Я не против, пусть пробует себя, - отвечает примерный семьянин и отец двоих детей.