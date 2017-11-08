В Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ от жителей Татарстана ежемесячно поступает 7 - 8 жалоб на некачественное топливо.



Обо всех фактах реализации некачественного моторного топлива на территории РТ можно сообщать в Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ по телефону «горячей линии» 2-95-26-57 или в Роспотребнадзор РТ, передает ИА «Татар-информ».

Водителям автомобилей после заправки следует сохранять чеки, полученные на АЗС, заправляться только в проверенных местах. В первую очередь надо смотреть на информационном стенде АЗС последний протокол лабораторных испытаний. Качество топлива контролируется в республике регулярно.