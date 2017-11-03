Во многих странах мира ежегодно во второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества. В этом году он пришелся на 9-е число месяца. В большинстве европейских стран, в том числе и в России, с 1995 года проводится также Европейская неделя качества - важное событие для всех потребителей.



Эти мероприятия дают возможность узнать, как грамотно выбрать качественные продукты, товары и услуги. Для потребителей, в частности, организуются консультационные пункты на рынках и в торговых центрах.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» выступили представители Управления Роспотребнадзора по РТ и Госалкогольинспекции РТ. Они рассказали, с какими жалобами обращаются к ним татарстанцы, а также подчеркнули, на какие моменты потребителям стоит обратить особое внимание.

За 9 месяцев этого года Управление Роспотребнадзора по РТ рассмотрело более 5,3 тысячи письменных обращений граждан с жалобами на нарушения их потребительских прав. За последние годы структура этих обращений остается неизменной. В 40% случаев (1964 обращения) жалобы связаны с нарушениями прав потребителей в сфере реализации товаров. Часто это касается сотовых телефонов, ноутбуков, планшетов и т. д. Татарстанцы жалуются, к примеру, на нарушения продавцом срока ремонта некачественного товара или на отказ от расторжения договора.

- В этом году к нам поступило около 60 обращений, касающихся фитнес-услуг. Потребители жалуются на нарушение их прав при заключении договоров на оказание фитнес-услуг. В своих обращениях они указывают, что при досрочном расторжении договора исполнитель взимает неустойку в размере 50% от стоимости абонемента. Это прямо противоречит нормам закона «О защите прав потребителей». Потребители жалуются на то, что исполнитель фактически не оказывает услуги, указанные в абонементе, например, не работают бассейн или спа-зона. Управление в ходе рассмотрения обращений привлекает эти организации к административной ответственности, - рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РТ Ирина Ахметшина.

Татарстанцы продолжают жаловаться и на организации, занимающиеся оказанием косметологических услуг и реализацией косметической продукции. На номера телефонов граждан звонят неизвестные люди, предлагающие бесплатно пройти ту или иную косметическую процедуру, под нажимом убеждают заключать кредитные договоры на суммы более 100 тысяч рублей на покупку набора косметических средств или косметологических услуг. В данном случае надзорное ведомство в результате проверок выявляет многочисленные нарушения - от отсутствия маркировки до введения в заблуждение относительно потребительских свойств услуг.

Кроме того, в адрес Управления Роспотребнадзора по РТ поступило почти 900 обращений, касающихся нарушений прав потребителей в сфере финансовых услуг. Татарстанцы жалуются на услуги банков, услуги по страхованию, микрофинансированию. Большинство данных обращений связано с навязыванием страхования при заключении кредитного договора.

Начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова рассказала, что особое внимание уделяется осуществлению профилактической деятельности, проводятся обучающие мероприятия среди школьников, оказывается консультационная помощь старшему поколению. Кроме того, ведомство проводит сравнительные испытания продовольственных товаров, в основном - первой необходимости.

- С начала года к нам поступило более 12 тысяч обращений. Многие из них связаны со слабым знанием закона «О защите прав потребителей». Люди при покупке товара ненадлежащего качества сразу соглашаются на ремонт, хотя они имеют право в отдельных случаях на расторжение договора или замену товара. До сих пор есть случаи, когда люди обращаются по телефонам, размещенным в бесплатных газетах, не имея даже представления, с кем заключают договор на установку тех же пластиковых окон. При этом, если оказана услуга ненадлежащего качества, очень сложно бывает найти исполнителя услуги, тем более когда нет на руках договора, - отметила Розалия Арсланова.