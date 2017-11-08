8 ноября в Москве ПАО «Ростелеком», ПАО «Таттелеком», компания Huawei и Министерство информатизации и связи Республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым стороны определят возможные направления партнерства в области развития 5G.



Свои подписи в документе поставили заместитель премьер-министра Республики Татарстан - министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор компании Huawei в России Эйден У и генеральный директор ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин.

Стороны рассмотрят практические вопросы относительно создания в Иннополисе опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G, в частности, использование оборудования широкополосного беспроводного доступа компании Huawei с элементами направления 5G (Massive MIMO). Соглашение является важным этапом практической реализации подписанного в мае 2017 года при участии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова протокола между Министерством информатизации и связи РТ, ПАО «Ростелеком» и ПАО «Таттелеком» о строительстве опытной зоны сети 5G в Татарстане.

Развернутое покрытие 5G охватит университет и технопарк на территории Иннополиса. Создание опытной зоны может включать поставку оборудования и выполнение проектно-изыскательских, монтажных и пусконаладочных работ. Кроме того, важными задачами опытной зоны являются исследование рынка востребованных услуг в сетях 5G, демонстрация коммерческих возможностей и поиск эффективных бизнес-решений, сообщает Министерство информатизации и связи РТ.